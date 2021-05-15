طريقة التقديم على اعانة البحث عن عمل صندوق طاقات hrdf.org.sa شروط الإعانة

نتابع معكم تفاصيل طريقة التقديم على اعانة البحث عن عمل في المملكة العربية السعودية وأيضا رابط تقديم اعانة العاطلين عن العملhrdf.org.sa، فقد تم تحديد اعانة مالية لمدة 15 شهر محددة من تنظيم إعانة البحث عن عمل في السعودية، تابعونا لمعرفة تفاصيل راتب العاطلين عن العمل وأيضا شروط إعانة الباحثين عن عمل بالسعودية.

تسجيل اعانة البحث عن عمل

اعانة البحث عن عمل للعاطلين هي إعانة مالية شهرية، هذه الإعانة حكومية بالكامل من صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية لدعم العاطلين، وقد قامت الجهات المعنية بالإعلان عن إمكانية التقديم علي منحة العاطلين عن العمل إذا تطبقت عليهم شروط التقديم من خلال موقع وزارة الموارد البشرية hrdf.org.sa.

اعانة الباحث عن عمل

وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل تنظيم إعانة البحث عن عمل فإن صرف اعانة الباحث عن عمل ستكون علي النمط التالي:

2000 ريال شهريا لمدة 4 اشهر فقط لا غير.

1500 ريال سعودي شهريا لمدة 4 شهور.

1000 ريال سعودي شهريا لمدة 4 شهور.

750 ريال سعودي شهريا لمدة 3 شهور.

يجب أن يكون المتقدم علي طاقات اعانة البحث عن عمل سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة علي اراضي المملكة العربية السعودية. أن يكون المتقدم قادرا علي العمل وجادا في البحث عن عمل. أن يكون المتقدم مستوفي معايير القدرة والجدية. ألا يقل السن عن 20 ولا يزيد عن 40. ألا يكون المتقدم موظفا في القطاع الحكومي او الخاص. ألا يكون المتقدم يحصل علي معاش تقاعدي. ألا يكون المتقدم حاصلا علي أي مخصص مالي أو تعويض ضد التعطل عن العمل. ألا يصرف للمتقدم معاش من الضمان الاجتماعي. ألا يكون المتقدم طالبا أو متدربا. ألا يكون للمتقدم اي نشاط تجاري. ألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة الخاصة بالمتقدم على الحد المانع للحصول على الإعانة وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

ألا يكون قد سبق للمتقدم بالفعل الاستفادة من إعانة البحث عن عمل سابقا أو استفاد من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل سابقا، يستثنى من ذلك من سبق له الاستفادة بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة الثالثة من التنظيم، على أن تحدد اللائحة آلية احتساب المدد.

الدخول علي رابط تقديم منحة الباحث عن العمل من موقع طاقات. النقر علي تسجيل الباحث عن عمل وانشاء حساب جديد. قم بكتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة. قم بملئ بياناتك بالكامل بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها. قم بكتابة رمز التحقق والنقر علي الموافقة علي الشروط والنقر علي التالي

تحديد المستحقين لصرف راتب العاطلين عن العمل. تنظيم صرف رواتب العاطلين عن العمل. دعم الباحثين عن عمل ومساندتهم في الحصول علي عمل مناسب. مساندة وتحفيز العاطلين لدخول سوق العمل. تحديد جميع حقوق الأطراف (الصندوق والباحثين عن عمل) وواجباتهم.

شروط الاعانة للباحث عن عملطريقة التقديم على اعانة البحث عن عملأهداف إعانة البحث عن عمل

تابعونا للمزيد حول اعانة الباحث عن عمل بالمملكة العربية السعودية، يسعدنا أن تقوم بالرد علي كافة استفساراتكم في التعليقات اسفل المقالة وهذا في اسرع وقت ممكن.