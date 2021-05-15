دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، إلى "الوقف الفوري" لإطلاق النار في غزة، وطالبا المجتمع الدولي بـ"التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان، وسامح شكري، السبت، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة "واس".
وأكد الجانبان على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار"، وجددا مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بـ"التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية".
وأشار الجانبان إلى "أهمية العمل على استئناف جهود السلام، بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة". كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية ومصر تدعوان إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.