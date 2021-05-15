غارة إسرائيلية تدمر برج «مشتهى» فى غزة

جدة - نرمين السيد - ويأتى استهداف برج مشتهى، ضمن سلسلة غارات ضد أبراج فى غزة، وسط إدانات دولية، نظرا إلى الطابع السكنى لهذه المنشآت، لأنها لا تدخل ضمن الأهداف العسكرية.
وأقدم الاحتلال الإسرائيلى على استهداف برج "مشتهى"، بعدما دمرت 4 صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية "برج الجلاء" فى حى الرمال بمدينة غزة بعدما أمهلت سكانه والشركات العاملة فيه 10 دقائق لإخلائه، حسب سكاى نيوز عربية.
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