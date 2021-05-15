مسؤول سودانى : مؤتمر باريس فرصة لتقديم السودان بثوب جديد

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار رئيس الوزراء السودانى للشراكات الدولية عمر قمر الدين أن مؤتمر باريس هو فرصة لتقديم السودان بثوب جديد للمجتمع الدولى، حيث إن السودان وبعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وخروجه من عزلته الإقليمية والدولية أصبح مؤهلا تماما لجذب الاستثمارات من العالم.





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