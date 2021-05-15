الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة داعمة للفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "فرانس 24" بأنه على الرغم من قرار وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان بحظر التظاهر اليوم فى العاصمة الفرنسية باريس دعما للفلسطينيين، تجمع مئات المتظاهرين في حى بارباس بالعاصمة الفرنسية للتعبير عن مساندتهم للفلسطينيين، مشيرا إلى انتشار ملحوظ لعناصر الشرطة الفرنسية وقوات الدرك.

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