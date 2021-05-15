ماكرون: 20 مليون فرنسى حصلوا على جرعة أولية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وكشف ماكرون عن النبأ عبر تغريدة نشرها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وأوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية. ويأتى النبأ قبل أيام من إعادة الفتح المُرتقبة بشدة للمطاعم فى فرنسا، مع بدء الحكومة فى رفع حالة الإغلاق المفروضة فى جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار (كوفيد-19). وتهدف الحكومة إلى تطعيم 30 مليون جرعة أولية ضد المرض بحلول الـ 15 من شهر يونيو المقبل، عندما صرح ماكرون فى وقت سابق بأن جميع البالغين سيكون فى استطاعتهم التسجيل من أجل الحصول على جرعة يتم حجزها فى الوقت الحالى للفئات ذات الأولوية والبالغين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 50 عامًا.

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