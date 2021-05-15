كيف اسجل في اعانة البحث عن عمل 1442 رابط التسجيل في اعانة البحث عن عمل

كيف اسجل في اعانة البحث عن عمل، يبحث الكثير من المواطنين في السعودية وخاصة الأشخاص الذي يبحثون عن عمل عن طريقة التسجيل في اعانة البحث عن عمل الجديدة، والتي قام مجلس الوزارء السعودي نشرها بشكل رسمي لمساعدة العاطلين عن العمل لمدة محدودة تصل حتى 15 أشهر بمبلغ مالي كافي لمساعدة الباحث عن العمل حتى يوفقه الله ويتم توظيفه، وقد تحدثنا عن شروطها في مقال طريقة التقديم على إعانة باحث عن العمل الجديدة 1442، فتابعوا معنا.

إعانة البحث عن عمل

أعلن مجلس الوزارء عن إعانة الباحث عن عمل، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج ليس جديدا كما يظنه البعض، حيث إن البرنامج قديم وكان تحت اسم “حافز البحث عن عمل”، ويشمل هذا البرنامج على العموم جميع العاطلين عن العمل فوق ال20 سنة والتي كانت عبارة عن 2000 ريال لمدة سنة، وكان أيضا تحت اسم “حافز صعوبة الحصول على عمل” والذي كان يعطى للعاطلين عن العمل أصحاب الأعمار الأكبر من 35 سنة والتي كانت عبارة عن 1500 ريال ثم 1250 ثم 1000 ريال سعودي.

اعانة الباحث عن العمل

وقد وافق مجلس الوزراء بالسعودية على تنظيم اعانة البحث عن عمل في السعودية، حيث ستكون المساعدة لمدة 15 شهرا كالتالي:

أول 4 أشهر: 2000 ريال سعودي كل شهر للعاطلين عن العمل.

ثاني 4 شهور: 1500 ريال كل شهر.

ثالث 4 شهور: 1000 ريال سعودي كل شهر.

آخر 3 أشهر: 750 ريال سعودي كل شهر.

شروط اعانة الباحث عن عمل

وقد تم الإعلان رسميا عن طريقة التقديم على الإعانة من قبل مجلس الوزارء، حيث إن الشروط كالآتي:

أن يتم التقديم من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية أو من أي وسيلة أخرى يتم تحديدها رسميا.

أن يتم تقديم الطلب قبل مضي 24 شهرا من انتهاء الدراسة أو التدريب.

في حالة إذا كنت موظف في القطاع الخاص من قبل، فيجب أن لا تقل مدة ترك الوظيفة الماضية عن 24 شهر.

كيف اسجل في اعانة البحث عن العمل

للتسجيل في المعونة الجديدة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية عزيزنا القارئ: