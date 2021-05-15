شروط الحصول علي إعانة البحث عن عمل في المملكة والفئات المستهدفة

شروط الحصول علي إعانة البحث عن عمل في المملكة تستهدف صرف الإعانة الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، ويعمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة، كما حدد تنظيم إعانة البحث عن عمل الذي وافق عليه مجلس الوزراء صرف الإعانة المالية لمدة 15 شهرا، وقد تحدد أن التنظيم يدخل حيز التنفيذ بعد 3 شهور و العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه، تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل، تحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة ومسؤولياتهم والتزاماتهم، كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل.

يشترط أن يكون المتقدم للحصول علي العمل سعودي الجنسية. يلزم أن يكون المقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. أن يكون المتقدم يكون جاد في البحث عن العمل. يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة، ولا يزيد على 40 سنة. أن يكون المتقدم ليس لديه نشاط تجاري، ولا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة. ألا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي ولا يكون طالب أو متدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب. لابد ألا يكون المتقدم موظف أو عاملا في القطاع العام أو القطاع الخاص. يلزم أن لا يكون المتقدم يصرف له معاش تقاعدي ولا يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

تكون الفئة الأولي شباب الخرجين العاطلين العمل. تكون الفئة الثانية عند توظيف المنشأة الإناث. تكون الفئة الثالثة الأشخاص ذوي الإعاقة. تكون الفئة الرابعة الموظفين في المنشآت صغيرة الحجم القري. تكون الفئة الخامسة الموظفين في مهن مستهدفة بالتوطين.

أن يقوم المتقدم بالدخول إلي المنصة الوطنية الموحدة. تصلك رسالة نصية على رقم جوالك تحتوي على كلمة المرور. سجّل الدخول على موقع حافز. أكمل البيانات المطلوبة، وأتمم تسجيل الحساب الجديد في حافز. قدّم على برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل.

والجدير بالذكر أن حافز يقتصر البحث عن عمل على المخصص المالي فقط، بل ويشمل أيضاً عناصر أخرى يأتي من ضمنها: توفير برامج تدريب، وتأهيل ومساعدة على الحصول على عمل للمستفيدين، وذلك لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.

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