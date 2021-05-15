التمويل العقاري بنك ساب المدعوم من صندوق التنمية العقارية والحصول عليه بسهوله

التمويل العقاري بنك ساب المدعوم من صندوق التنمية العقارية من اهم التمويلات التي اعلن عنها البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما أن البنك اعلن أيضا حديثا علي صفحته الرسمية أيضا عن تمويل المتقاعدين وكيفيه الحصول عليه الكترونيا ومعرفه شروطه وعن التمويل الشخصي وشروطه ومميزاته وكيفيه الحصول عليه الكترونيا، والآن سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل وكيفيه الحصول عليه من خلال المقالة الأتية.

التمويل العقاري بنك ساب

اعلن البنك عن التمويل بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والمدعوم من الصندوق والذي يدعم التمويل ليصل إلي 500000 ريال كما يعمل الصندوق علي دعم البرنامج الشخصي بعد الحصول علي التمويل من البنوك والشركات التمويلية حيث يقدم أرباح تمويليه تتراوح نسبتها بين 35% حد ادني و 100% حد اقصي حسب مصفوفه الدعم ويحول المبلغ علي حساب المستفيد مباشره، كما يتيح لك التمويل خيارات من شراء وحده سكنيه أو للبناء الذاتي أو شراء وحده قيد الإنشاء واعلن أيضا عن شروط تخفيض الدفعة المقدمة علي أن يكون المسكن هو المسكن الأول للمستفيد وان تكون سعر الوحدة السكنية 800 ألف أو اقل.

مميزات التمويل العقاري

اعلن البنك عن مميزات التمويل والتي من أهمها:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

القرض مدعوم من برامج ودعم صندوق التنمية العقارية.

التمويل يصل بحد اقصي إلي 5000000 ريال.

فترات سداد ومرنه تصل مدتها إلي 30 سنه والمدعوم من الصندوق يصل إلي 25 سنه.

سهوله وسرعه اجراءات التمويل.

معدل هامش الربح السنوي تنافسي.

تامين كلي للتعويض في الوفاة أو العجز لا قدر الله.

يمكن الحصول علي التمويل علي هيئه شكل تضامني بين الأقارب أو الزوجة أو اقرب الدرجة الأولي.

شروط التمويل المدعوم بصندوق التنمية

كما اعلن التمويل عن الشروط الواجب توافرها في العميل للحصول علي التمويل وهي كالاتي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يجب أن يكون العمر يبدأ من 21 عام ولا يزيد عن 65 عام.

يجب أن لا تقل مده العمل عن 3 شهور.

يجب أن يقوم المستفيد بتحويل الراتب إلي البنك.

يجب أن يكون العقار واقع داخل المملكة.

كيفيه الحصول علي التمويل العقاري

كما اعلن البنك عن كيفيه التقديم الإلكتروني والتي سوف نوضحه من خلال الأتي: