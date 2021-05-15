شهر التمويل هدية من الراجحي بالمملكة العربية السعودية قدم بنك الراجحي لعملائه حملة شهر التمويل، الذي يقدم للعملاء حلولا تمويلية بأسعار ومزايا عديدة، وذلك لأول مره في السوق السعودي المصرفي، تمويل منظم وميسر ومن افضل الحلول التمويلية للعميل، وتشمل الحملة منتجات التمويل الشخصي، ومنتج تمويل السيارات، ومنتج سداد المديونية، وبإمكان العميل التقدم لطلب منتج التمويل من برنامج الراجحي موبيل، أو من الموقع الإلكتروني للمصرف، أو زيارة أي فرع من فروع بنك الراجحي المنتشرة بالمملكة، وتأتي هذه الحملة ضمن حرص المصرف على تقديم أفضل الحلول، والخيارات التمويلية الميسرة والمميزة، والتي تلبي احتياجات جميع العملاء بالبنك، يقدم المصرف لعملائه أسعار غير مسبوقة وهامش من الربح، ومن خلال موقعنا وهذا التقرير سنوضح الكثير من هدية الراجحي للعملاء وشهر التمويل.

شهر التمويل هدية من الراجحي بالمملكة العربية السعودية

يقدم بنك الراجحي بالمملكة هدية لعملاؤه الجدد والقدماء شهر التمويل بأقل نسبة ربح وفترة سداد كبيرة ميسرة:

التمويل العقاري، سيتم التمويل لفترة سداد تصل إلى خمس وثلاثون سنة وبدون رسوم إدارية أو رسوم تقييم. أما تمويل السيارات، اقل نسبة ربح، بدون دفعة أولى، بدون رسوم إدارية، وقسط شهري منخفض لمدة ستون شهرا. تمتاز منتجات التمويل الشخصي، ومنتج سداد المديونية، بأقل نسبة ربح، وفترة سداد تصل إلى ستون شهرا، وبدون رسوم إدارية.

مميزات منتجات التمويل الشخصي، هامش ربح تنافسي، وفترة سداد تصل إلى ستون شهرا، ومعدل النسبة السنوية 1.15%، بدون رسوم إدارية، وتطبق الشروط والأحكام الموضوعة من البنك. مميزات منتج سداد المديونية، هامش ربح تنافسي، وفترة سداد تصل إلى ستون شهرا، ومعدل النسبة السنوية 96.%، بدون رسوم إدارية، وتطبق الشروط والأحكام الموضوعة من البنك.

أولا قم بتحميل تطبيق الراجحي موبيل على هاتفك. من القائمة الرئيسية اختار منتجات التمويل. قم بملء البيانات المطلوبة. يقوم البنك بمراجعة الطلب المقدم. وعند الموافقة من البنك، سيتم الموافقة على عقد بيع السلعة. بعد ذلك اختار عقد بيع السلعة وإيداع المبلغ في الحساب. سيرسل لك على هاتفك رقم مرور قم بوضعه في الطلب. ثم توقع السند سيودع المبلغ في حسابك بسهولة ويسر.

صوره من الهوية الشخصية للعميل. خطاب تعريف من جهة العمل بالمسمى الوظيفي. توفير خطاب من جهة العمل بتحويل الراتب للراجحي. تعبئة نموذج الطلب للتمويل ببيانات صحيحة وسليمة.

مميزات شهر التمويل من الراجحيكيفية التقديم في شهر التمويل من الراجحيالمستندات المطلوبة في التقديم لشهر التمويل من الراجحي