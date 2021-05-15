المغرب: 112 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 3.692 فحصا، بلغ 5 ملايين و859 ألفا و602، منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس من العام الماضى.
وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة، ليصل العدد إلى 9 آلاف و98 حالة، كما جرى تسجيل 280 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالى التعافى 502 ألف و884 حالة.
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