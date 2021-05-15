موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وقائمة مستفيدي الضمان الإجتماعي بعد التحديث، العديد من الشائعات تتردد بقوة في الفترة الاخيرة في المملكة العربية السعودية عن ميعاد صرف مستحقات مقطوعة الضمان للعام الحالي، خاصة أن عمليات الصرف تأخرت هذا العام عن العام الماضي ولاكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لم تعلن بشكل رسمي عن أي من هذة الأخبار التي يتم تداولها بين العديد من المتقدمين بطلب حصول علي تلك المعونة.

موقع وزارة الموارد البشرية 1442

يعتبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة هو الموقع الرسمي لخدمة أهالي المملكة المحتاجين للمساعدات المالية من تلك الأسر الفقيرة والأكثر إحتياجا لدعم المالي من قبل الحكومة، وبعد تفشي فيروس كورونا المستجد covide 19 يترقب هذا الموقع الألف من المهتمين بمعرفة مستجدات صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442عبر رابط الموقع الرسمي خاصة باعتبارة مصدر رسمي موثوق بة، ويمكنكم متابعة موقعنا بصورة مستمرة للإطلاع علي مستجدات الطلب خاصة إن كافة الشائعات غير موثوق بها وجميعها من مصادر مجهولة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وقائمة مستفيدي الضمان الإجتماعي بعد التحديث

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وقائمة مستفيدي الضمان الإجتماعي بعد التحديث، ومن أبرز شروط الحصول علي مقطوعة الضمان التي أعلنت عنها بشكل رسمي الوزارة هي التالي

اولا يجب إن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

والامر الثاني إن لا يكون للمتقدم مصدر مساعدات أخري من الدولة.

الارتباط بطرف آخر من جنسية سعودية فقط.

لا يوجد عقد امتلاك لأي أراضي او عقارات.

ويمكنكم الإستعلام عن موعد صرف المستحقات بإتباع الخطوات التالية