رابط تقديم العاطلين عن العمل في برنامج حافز 1442 يمكن التسجيل عليه بسهولة من خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حافز وهو أحد البرامج الداعمة للباحثين عن فرصة عمل داخل المملكة العربية السعودية وتساعد كذلك من يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة مناسبة لهم وسوف نقوم في مقالنا هذا بالتعرف على كل ما يخص كيفية الدخول على رابط تقديم العاطلين للبحث عن عمل في برنامج حافز.

رابط تقديم العاطلين عن العمل في برنامج حافز 1442

من أجل التقديم على برنامج حافز يجب الدخول على الرابط الخاص ببرنامج حافز التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال الرابط https://hrsd.gov.sa/ar.

خطوات الدخول على رابط تقديم العاطلين عن العمل ببرنامج حافز

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل في برنامج العاطلين عن العمل للحصول على وظيفة:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية وهو https://hrsd.gov.sa/ar.

تقديم طلب الحصول على إعانة العاطلين عن العمل.

يجب عند التقديم مراعاة بعض الأمور مثل التقديم قبل انتهار الدراسة أو التدريب بمدة 24 شهرًا.

التقديم قبل مضي 24 شهر من انتهاء العلاقة العمالية وذلك لمن سبق لهم العمل في القطاعين العام أو الخاص.

يجب على مقدم الطلب أن يلتزم بالحضور في موعده المحدد من قبل الصندوق وذلك حسب اللائحة.

تقديم كافة المستندات التي يحتاجها الصندوق.

إتباع التعليمات الخاصة من الصندوق وذلك وفقًا للوائح.

يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم من أجل التحقق من مطابقة المتقدم للشروط الخاصة بالإعانة وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين.

عند رفض الطلب يقوم الصندوق بتقديم تقرير به سبب الرفض.

شروط التقديم

هناك بعض الشروط اللازم توفرها في المتقدم للبرنامج وهي: