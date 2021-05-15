التشكيل الرسمي للأهلي أمام صن داونز الرسمي في ربع نهائي دوري الأبطال // شريف يقود الهجوم الليلة

أعلن المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز الليلة في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، على القنوات المفتوحة الناقلة ، تايم سبورت التردد الأرضي، المباراة المقرر أنطلاقها بعد قليل على أستاد الأهلي we السلام، التشكيل ليس به أي مفاجأة عن المباريات الأخيرة للفريق في مسابقة الدوري الممتاز المصري، المهاجم الشاب المتألق في الفترة الأخيرة محمد شريف يقود الهجوم الليلة، ويستمر المجتهد رامي ربيعه بجوار المغربي بدر بانون في خط الدفاع، وفيما يلي التشكيل الرسمي للأهلي في مباراة صن داونز.

حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.

خط الدفاع “أيمن أشرف، محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة”.

خط الوسط “أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر”.

خط الهجوم ” محمد شريف”.

التشكيل الرسمي للأهلي أمام صن داونزموعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة الليلة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل على قناة بي إن bein sports hd 4، ويعلق عليها المعلق المصري الشهير علي محمد علي.

بدلاء النادي الأهلي اليوم أمام صن داونز

يوجد على دكة البدلاء أكثر من لاعب يمكن الاستعانة بهم على حسب سير اللقاء، ويتواجد على دكة البدلاء كلاً من، “والتر بواليا، جونيور أجاي، علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان ، محمود كهرباء، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد”.

المباراة الأهلي * صن داونز البطولة الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا مباراة الذهاب الموعد والتوقيت السبت 2021/05/15 التوقيت 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب الأهلي وي السلام القنوات الناقلة بي إن سبورت القطرية فضائياً، تايم سبورت التردد الأرضي داخل مصر

بطاقة مباراة الأهلي وصن داونز الليلة