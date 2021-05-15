السعودية توضح الفئات المستثناة من الحجر الصحي من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها

الفئات مستثناة من الحجر الصحي أشارت إليها الحكومة السعودية في عدة مناسبات أثناء حملات التعوية التي تقوم بها وزارة الصحة السعودية أو وزارة الداخلية والتشديد علي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة علي جميع المواطنين والمقيمين، حيث تقوم وزارة الداخلية بمساعي كبيره للمحافظة علي صحة الشعب ويأتي هذا بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

الفئات المستثناة من الحجر الصحي

كما أوضح مصدر مسؤل أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر التي تتخذها السلطات السعودية، تخضع للتقييم بشكل دائم ومستمر وذلك من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب ما يشهده الوضع الصحي في المملكة مع استمرار جائحة كرونا في الموجه الثالثة لها وظهور السولاله الهندية التي بداءات أن تنتشر في بعض دول العالم،كما ستتولى الجهات ذات العلاقة إعلان الضوابط المنظمة لذلك، في نفس السياق أكدت وزارة الداخلية السعودية علي انه تم استثناء بعض فئات الأشخاص من الحجر المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة في المملكة:

أولًا: القادمون عبر المنافذ الجوية، وذلك للحالات التالية:

– المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

– العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

– المحصنون.

– الوفود الرسمية.

– من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

– طواقم الملاحة الجوية.

– من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

– المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة. – العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن. – المحصنون. – الوفود الرسمية. – من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم. – طواقم الملاحة الجوية. – من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة. ثانيًا: القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للحالات التالية:

– المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

– من تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

– من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

– طواقم السفن البحرية.

– سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع المنافذ.

– من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

– الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.

مع تطبيق الحجر المنزلي بحقهم، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر مخاطر الجائحة العالمية معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين)، وسيجري العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م.