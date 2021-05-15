تردد قناة سمسم للأطفال الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة سمسم للأطفال من الترددات المطلوبة بكثرة وذلك لحب الكبار قبل الصغار لهذه القناة ولما تقدمه من برامج متميزة للطفل، وحرصها على زرع الصفات الجيدة في الأطفال من خلال القيم التي تضمنها البرامج والفقرات وتنمية تعليم الطفل، وسوف نذكر في مقالنا طريقة تنزيل تردد القناة وكيفية تثبيتها على جهاز الاستقبال.

تردد قناة سمسم للأطفال

يمكن استقبال قناة سمسم على الأقمار الصناعية وذلك مثل القمر الصناعي النايل سات وذلك من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11334.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سمسم على القمر الصناعي عرب سات

يمكن استقبال تردد قناة سمسم للأطفال على القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11843.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

برامج القناة

تقدم قناة سمسم مجموعة متميزة من البرامج من البرامج الترفيهية والتعليمية والتثقيفية وذلك كالتالي:

برنامج أقوال الحكماء.

برنامج السيرة النبوية.

برنامج المسلم الصغير.

برنامج أصدقاء سمسم.

برنامج مغامرات حسام.

برنامج يوميات سمسم.

برنامج مسيرة في الغابة.

برنامج الكاميرا المنزلية.

برنامج من هدى المختار.

برنامج كشكول.

برنامج أذان فوق السحاب.

برنامج سؤال على الماشي.

برنامج الأرقام.

برنامج ساعة سوا.

برنامج هل تعلم.

برنامج قلب واحد

برنامج مثلث الخطر.

برنامج بستان القرآن.

برنامج آداب وأخلاق.

برنامج دائرة التحدي.

أنشودة السلام عليكم.

أنشودة نصحى بدري.

أنشودة شيخ الكتاب.

أنشودة بنو الإسلام.

أنشودة يا مدرستي.

أنشودة تاتي تاتي.

أنشودة سيدنا أدم.

أيها الطير.

أنشودة وطني.

أنشودة الطبيب.

لا للضرب.

أنشودة الزواحف.

الرياضة.

أنشودة الوضوء.

أنشودة التفاحة.

هي قناة سعودية تبث من الحرمين الشريفين وتسعى من أجل تنشئة جيل من الأطفال واعي ومثقف وملم بتعاليم دينه.

القناة تقدم محتوى متنوع ومتميز من الأناشيد والبرامج والرسوم المتحركة.

محتوى القناة هادف من أجل أن يستفيد الأطفال منها وينشؤوا على الدين الصحيح.

يمكن متابعة القناة من خلال إدخال بيانات ترددها على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات.

أناشيد القناةقناة سمسم للأطفال