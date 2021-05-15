لأول مرة.. ليستر سيتي يقتنص كأس إنجلترا

تُوج فريق ليستر سيتي الإنجليزي بلقب مسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، السبت، بعدما تغلب على تشلسي، بهدف دون مقابل.

وجرت المقابلة النهائية لكأس إنجلترا على ملعب "ويمبلي" في لندن، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وسجل البلجيكي يوري تيليمانس هدف المباراة الوحيد والحاسم في الدقيقة 63، أمام نحو 21 ألف مشجع سمح لهم بحضور النهائي، في اختبار من الحكومة البريطانية لعودة المشجعين إلى الملاعب.

وجرى السماح بعودة المشجعين إلى الملاعب الإنجليزية، بعد تحسن الوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا في بريطانيا.

وهذا اللقب هو الأول من نوعه لليستر سيتي في خمس مباريات نهائية في المسابقة، كما أنه اللقب الأول لمدربه الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز في إنجلترا بعد قيادته سلتيك الاسكتلندي إلى لقبين في الدوري ومثلهما في الكأس.