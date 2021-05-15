غدًا .. أجراس كنائس القدس تدق مع نداء البابا فرنسيس من أجل السلام

جدة - نرمين السيد - قرر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، توجيه نداء من أجل السلام فى الأرض المقدسة، وسيطلق النداء غد الأحد، وسترافق كنائس فلسطين نداء قداسة البابا، بقرع الأجراس فى كل أرجاء الأرض المقدسة، وذلك فى تمام الساعة 13:00 ظهرًا بتوقيت القدس الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت روما.





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