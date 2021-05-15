قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منازل بحى الشيخ جراح.. ومواجهات شمال القدس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المتضامنين مع أهالى الحى.
وفى السياق، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب المدخل الشمالى لبلدة الرام الوقعة شمال القدس، وفى بلدتى عناتا وأبو ديس شرق القدس، وأصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص المطاطى.
وفى الضفة الغربية، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مسيرة انطلقت من قرية "العقبة" نحو حاجز تياسير العسكرى شرق طوباس، نصرة للقدس وقطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحى والمطاطى.
وفى قلقيلية، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحى، و5 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت مساء اليوم السبت، بالقرب من المعبر الشمالى بمدينة قلقيلية.
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