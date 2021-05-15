فى اتصال هاتفى.. عباس يطالب بايدن بالتدخل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وأطلع أبومازن الرئيس الأمريكى بايدن على الاعتداءات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى القدس وغزة والضفة الغربية من آلة الحرب الإسرائيلية التى تسببت فى قتل المئات، وجرح الآلاف وتشريد آلاف العائلات من منازلهم التى تم تدميرها فى غزة والضفة، وإرهاب المستوطنين المتطرفين فى القدس والضفة، والاعتداء على المصلين فى المسجد الأقصى المبارك، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومحاولات سرقة أراضى الشيخ جراح.

وطالب الرئيس نظيره الأمريكى بتدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطينى فى كل مكان، وأبلغ الرئيس عباس بايدن أنه أجرى اتصالات واسعة، من أجل وقف العدوان الإسرائيلى والوصول الى التهدئة.

وأكد للرئيس بايدن أن الأمن والاستقرار سيتحقق عندما ينتهى الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى استعداد الجانب الفلسطينى للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، والعمل مع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية وإزالة أى معوقات تعترض طريقها.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس عباس على أن الانتخابات سيتم إعادة تنظيمها بمجرد التزام إسرائيل بالاتفاقيات بشأن إجراءها فى مدينة القدس.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكى بايدن، على ضرورة تحقيق التهدئة وخفض العنف فى المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف، وذكر بايدن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، وأهمية إعطاء أمل للشعب الفلسطينى فى تحقيق السلام.

وشدد الرئيس الأمريكى على معارضة الإدارة الأمريكية لأية إجراءات أحادية الجانب مثل الاستيطان، وأنها تعارض كذلك إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم فى الشيخ جراح والقدس الشرقية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع القائم فى الحرم الشريف، كما أكد الرئيس بايدن على مواصلة ادارته تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطينى ووكالة الأونروا.