دوت الخليج : - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه اسعف الى المستشفى مساء اليوم شخص اثر تعرضه للطعن والاعتداء من قبل ثلاثة اشخاص في منطقة أم أذينة بالعاصمة اثر خلافات بينهم وما لبث ذلك الشخص أن فارق الحياة

وجرى ضبط ثلاثة اشخاص ممن اعتدوا عليه وبوشر التحقيق معهم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شخص طعنا في أم أذينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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