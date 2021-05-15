أخبار اليمن : 125 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

دوت الخليج -

125 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة 125 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. 125 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة 125 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين الخروقات تحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والدريهمي والجبلية والجاح والفازة. وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان تضمنت أيضاً 22 خرقاً بقصف مدفعي لـ262 قذيفة و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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