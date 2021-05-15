نتانياهو: عملياتنا العسكرية في غزة "لم تنته وستستمر"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن العمليات العسكرية في قطاع غزة "لم تنته، وستستمر ما دامت تقتضي الضرورة".

وفي خطاب نقله التلفزيون مساء السبت، قال نتانياهو إن "إسرائيل تواصل العمل بكامل قوتها في غزة"، لكنه أوضح أنها "تفعل كل شيء لمنع أو الحد من سقوط قتلى مدنيين" في القطاع.

واتهم نتانياهو حركة حماس ببدء الأعمال العدائية المستمرة منذ نحو أسبوع، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال: "الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن هذه المواجهة ليس نحن، بل من يهاجمنا. ما زلنا في وسط هذه العملية ولم تنته بعد وستستمر هذه العملية ما دامت تقتضي الضرورة".

وتابع: "على عكس حماس، التي تنوي عن عمد إيذاء المدنيين بالاختباء خلفهم، فإننا نفعل كل ما في وسعنا لتجنب أوالحد من الإضرار بالمدنيين قدر الإمكان، وضرب الإرهابيين مباشرة بدلا من ذلك".