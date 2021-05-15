غارات إسرائيل على غزة تدمر "البرج السادس"

استهدفت غارات إسرائيلية برج الأندلس السكني غربي مدينة غزة، ليل السبت، مما أدى إلى تدميره بالكامل، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وتأتي الغارات الجديدة بعد تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيها إن العمليات الإسرائيلية في غزة "لم تنته"، وسوف تستمر "ما دامت تقتضي الحاجة".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، الأبراج المرتفعة في غزة، وآخرها الأندلس.

وكانت 6 أبراج في القطاع المحاصر قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وتم تدمير 5 منها تماما بينما تضرر السادس جزئيا.