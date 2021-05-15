جدة - نرمين السيد - ونقل التلفزيون الفلسطينى عن مصادر طبية فى قطاع غزة القول إنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، علاوة على إصابة 1.100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينم 38 إصابة بالغة الخطورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 145 شهيدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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