فيديو حصري.. لحظة استهداف تل أبيب بصواريخ واعتراض بعضها

رصدت كاميرا "دوت الخليج"، ليل السبت، لحظات إطلاق صواريخ من قطاع غزة على شمال تل أبيب، واعتراض بعض منها بواسطة منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وبينما كان مراسلنا فراس لطفي يقدم إفادته من تل أبيب، أطلقت صافرات الإنذار بصوت مرتفع في المدينة تحسبا لسقوط صواريخ كانت تلمع في السماء، في موجة قذائف هي الثانية التي تتعرض لها تل أبيب، السبت.

كما يمكن بوضوح سماع انفجارات في السماء، من جراء اعتراض منظومة القبة الحديدية للصواريخ المطلقة من قطاع غزة.

ورصد مراسلنا سقوط صواريخ لأول مرة في منطقة الشارون شمالي تل أبيب، من ضمن عشرات الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه المدينة.

كما أطلقت صافرات الإنذار في مدن إسرائيلية أخرى، منها عسقلان وأشدود.

وعلى الجانب الآخر، أفاد مراسلنا في غزة أن حركة حماس واصلت إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المدن الإسرائيلية بدءا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بعد انتهاء مهلة مدتها ساعتان.

وأوضح مراسلنا محمد المشهراوي أن القبة الحديدية اعترضت بعض الصواريخ، كما رصد تحليق مقاتلات إسرائيلية في سماء غزة.

وتأتي موجة الصواريخ الجديدة من غزة، ردا على غارات إسرائيلية هدمت برج الأندلس السكني غربي القطاع، وهو البرج السادس الذي تستهدفه إسرائيل منذ بدء هجماتها على غزة قبل أيام.

وقبيل هذه التطورات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن العمليات العسكرية على قطاع غزة لم تنته، موضحا أنها سوف تستمر "طالما دعت الحاجة لذلك".