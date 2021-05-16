وزير الدفاع الإسرائيلى يمدد حالة الطوارئ فى مدينة اللد

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ فى مدينة اللد الواقعة شمال غرب القدس على ضواحى تل أبيب، والتى يسكنها عدد كبير من فلسطينيى الداخل، وتشهد مواجهات عنيفة منذ الثلاثاء الماضى بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدت لاستشهاد شاب فلسطينى.





وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عبر موقعها الإلكترونى، أن قرار جانتس بتمديد حالة الطوارئ جاء بعد زيارته للمدينة مع المفوض العام للشرطة، كوبى شبتاى.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضى فرض حظر للتجوال فى ساعات الليل بالمدينة بعد تصاعد المواجهات بين المتطرفين اليهود ومحتجين عرب على الأوضاع فى القدس المحتلة، وشهدت مدن أخرى من بينها عكا وحيفا ويافا مواجهات مماثلة.

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