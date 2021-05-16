عروض زين للأجهزة الذكية والإلكترونيات شاملة الضريبه

عروض زين للأجهزة غير قاصرة فقط على الأجهزة الذكية بل إن هناك أيضًا أحدث الألعاب الإلكترونية والساعات الذكية المتميزة التي يرغب في اقتنائها جميع المتعاملين مع شركة زين التي تعتبر من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية، ولكن ينبغي التعرف على طريقة اخذ جوال من زين والتي تتمثل في شروط زين لتقسيط الجوالات والأجهزة الإلكترونية الحديثة، وسوف نوفر لكم كافة المعلومات عن أنظمة التقسيط وكذلك عروض زين للأجهزة بأنواعها.

عروض زين للأجهزة

هناك الكثير من عروض أقساط جوالات ايفون قامت الشركة بطرحها من خلال موقعها الإلكتروني، وهذه العروض يمكن الاستفادة منها بنظام التقسيط، والذي يشترط أن يكون العميل مشترك في أحد الباقات التي تسمح بالحصول على جوال بنظام التقسيط، ومن بين تلك العروض:

عروض زين للأجهزة الذكية

وهناك الكثير من الأجهزة الذكية المتاحة من خلال موقع زين من بينها:

عرض متميز على جهاز ايفون 12 برو وجهاز ايفون 12 من شركة زين، حيث يصل سعر ايفون 12 برو إلى 4799 ريال سعودي، بينما ايفون 12 يصل سعره من خلال الشركة إلى 3645 ريال سعودي.

ومتوفر من الجوالات العديد من الألوان المتميزة، منها جهاز ايفون 12 اللون الموف الذي يمكن الحصول عليه بسعر يصل إلى 4149 ريال سعودي.

كما أن هناك عروض على جهاز هواوي ميت 40 برو فيمكن الحصول عليه بسعر 3599 ريال سعودي أو جوال ايفون 12 برو ماكس الجديد فقط بسعر 5299 ريال سعودي.

ويمكن التعرف على المزيد من عروض الجوالات من شركة زين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة زين والدخول إلى تبويب شخصي واختيار عروض الجوالات الذكية وغيرها.

عروض زين أجهزة الألعاب

وهناك مجموعة من أجهزة الألعاب التي تدخل في إطار عروض شركة زين للأجهزة الإلكترونية الحديثة من بينها عرض وخصم على جهاز XBOX SERIES X 1TB SX-TO والذي يمكن الحصول عليه بسعر يبدأ من 2299 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، وكذلك يمكن الحصول على جهاز XBOX SERIES S 512GB LT-SN بسعر يصل إلى 1349 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الأجهزة وأجهزة التابلت المتاحة من خلال الموقع.