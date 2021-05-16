شروط الحصول على إعانة البحث عن العمل والفئات المستهدفة والمبلغ

بعدما تم تعديل قانون الذي يخص تنظيم إعانة البحث بخصوص عمل المتعلق بصرف الإعانة وكذلك تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها بحيث يكون مشتمل على أن يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهر بقيمة 2000 ريال سعودي شهرياً لمدة 4 شهور وهذا على أن يبدأ احتساب المدة من تاريخ بداية صرف الإعانة أو صرف 1500 ريال سعودي شهري لمدة 4 أشهر بحيث ينتهي بصرف مبلغ قدره 750 ريال سعودي شهرياً لمدة 3 أشهر وهذا طبقاً للشروط الأساسية التي سيتم ذكرها الآن من خلال هذه المقالة والتي يتم عرضها لكم من خلال موقع ثقفني.

الشروط الأساسية :-

وهذه الشروط تتمثل في :-

أن يكون المقدم على الطلب سعودي الجنسية. أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة. أن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه. ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام وألا يزيد عن 40 عام. ألا يكون المتقدم يعمل موظفاً أو عاملاً في القطاع العام وكذلك القطاع الخاص. ألا يكون المقدم على الطلب قد تم صرف له معاش تقاعدي. ألا يكون المقدم على الطلب له أي مصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

بحيث قد قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي “أحمد بن سليمان الراجحي” بإصدار قرار رقم 93941 في تاريخ 1441/5/13 هجرياً وهذا القرار يتعلق بالتعديلات الجديدة لدى اللائحة التنفيذية من أجل تنظيم إعانة البحث عن عمل حافز، فقد قامت الجريدة الرسمية بنشر القرار الخاص بالتعديل الجديد والذي ينص على تعديل 4 مواد وهما (الثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة) كما إن العمل يبدأ رسمياً بتلك التعديلات في زمن قدره شهر احتساباً من الآن وهذا يعتبر زمن مدته منتصف شهر مارس القادم.

أهم تعديلات حافز الجديدة :-

ومن أهم تعديلات لدى حافز الجديدة وهي التعديلات الآتية:-