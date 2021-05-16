هُنا اسماء الفائزين سحب جائزة الحلم 2021 Dream على MBC كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

ظهرت الآن اسماء الفائزين في سحب جائزة الحلم 2021 مساء امس السبت 15 مايو 2021 على مبلغ نصف مليون دولار، والتي يهتم بها كافة المشاركين في المسابقة لمعرفة في شغف وقلق من سيربح بالجائزة، وكذلك البحث عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 ليكونوا ضمن الفائزين، وقد اسدل الستار على تلك الجائزة التي كانت من نصيب المتسابق (محمد طارق عبدالوهاب) من السعودية، وظهرت أيضاً جائزة تطبيق الحلم الحصري في رمضان وقيمتها ثلاثون ألف دولار، التي فاز بها المتسابق (حمزة البشير)، تهانينا لجميع الفائزين بالحلم لهذا العام حتى الآن.

وتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة الحلم mbc، وذلك بعد طوال انتظار من الذين قاموا بـالاشتراك في المسابقة لهذا العام 2021 Dream، حيث تحدد يوم 15 مايو 2021 هو ميعاد سحب الجائزة الكبرى للحلم وقيمتها 500.000 ألف دولار أمريكي، ننتظر معكم الصرح الأكبر وتحديد من صاحب القرعة الذي فاز بتك الجائزة لسحوبات شهر مايو لهذا العام.

الاشتراك في مسابقة الحلم MBC

جائزة الحلم الكبرى لم يتبقى على الإعلان عنها سوى ساعات قلائل، وهذا العام بدأت المسابقة في شهر فبراير الماضي وتستمر حتى الثلاثون من شهر ديسمبر 2021 لهذا العام، ويعلن عن المسابقة سنوياً على قناة أم بي سي، فهي من المسابقات التي تشارك هذا العام للسنة الخامسة عشر، ومنها مسابقة يومية ترسل على هاتفك، وبسهولة الاشتراك في المسابقة والتسجيل بها حتى تكون من الفائزين بالمسابقة، حيث يتم الاشتراك بقيام المتسابق بإرسال رسالة نصية على رقم هاتف مخصص للبلد المقيم بها، ويكتب بالرسالة عبارة (انضم)، ثم تأتي لك رسالة ترحيب بها تفاصيل اشتراكه، ثم تأتي رسالة يومية بها رابط المشاركة للدخول على تطبيق الحلم.

جائزة مسابقة الحلم 2021 Dream

إن الاشتراك في مسابقة الحلم مجانا، ثم يتم المحاسبة يومياُ من اليوم التالي لإرسال رسالة الاشتراك، ولابد من توافر رصيد لكي تتمكن من متابعة المسابقة اليومية، ثم تقوم بالإجابة على الأسئلة التي ترسل لك لتعزيز فرصك في الدخول للسحب، ويرسل كلمة Dream في رسالة للاشتراك أو الرقم المحدد للاشتراك في الخدمة من البلد التابع لها، وتلك المسابقة عليها إقبال كبير من المشاركين.

كيفية التسجيل في تطبيق الحلم

كما خصصت قناة إم بي سي لمسابقة الحلم تطبيق الحلم للجوال الذي خصص بسهولة للهواتف الذكية ويمكنك تنزيل التطبيق على هاتفك الآندرويد من المتجر وكذلك من متجر هاتف آبل، ولابد من قراءة الشروط وسياسة الخصوصية ثم تسطيب التطبيق، والتسجيل في المسابقة برقم هاتفك وبياناتك كاملة، ثم يصلك رسالة بها رمز التأكيد على هاتفك، ثم تستفيد بعد ذلك من عملات رقمية تدخل بها على مسابقة Dream .

المسابقة للعام 15 بدا التسجيل بها اعتبارا من أول شهر فبراير 2021 م وتستمر حتى 30 ديسمبر 2021 الموعد المحدد لغلق باب التسجيل في المسابقة لهذا العام.

ويشترط للتسجيل بها أن يكون المتسابق عمره لا يقل عن 18 عام فأكثر، وفي حالة صغر المتسابق عن هذا السن وفاز يكون للوصي حق استلام الجائزة عنه.

ما هي مدة المسابقة وشروط الاشتراككيف تفوز في جائزة Dream

للفوز في مسابقة ام بي سي الحلم فهناك نوعين من المسابقة:

عليك بالاشتراك في المسابقة بإرسال كلمة (حلم- أو Dream ، أو reve) على الرقم المرادف لبلدك، باختيار الدولة، ثم اختار مزود الخدمة في بلدك.

الاشتراك في المسابقة بشكل يومي متجدد، وهو اشتراك تلقائي، حيث ترسل رسالة نصية بها (انضم- join) على رقم مختصر لمشغل شركة المحمول ببلدك، ثم إرسال الرسالة على الرقم المرادف لبلدك

نتابع معكم مع يعلنه الإعلامي مصطفى الاغا عن الفائز بجائزة الحلم الكبرى .