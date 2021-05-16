إثيوبيا تقرر تأجيل الانتخابات مرة أخرى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت رئيسة هيئة الانتخابات الإثيوبية، بيرتوكان ميديكسا، اليوم السبت، فى تصريح صحفيى أن سبب إرجاء الانتخابات الوطنية السادسة فى البلاد يعود إلى تأخيرات فى فتح مراكز الاقتراع وتسجيل الناخبين.
ورجحت المسؤولة فى حديث لوكالة "رويترز" أنها تتوقع ألا يزيد التأجيل عن ثلاثة أسابيع، متعهدة بالإعلان عن موعد جديد قريبا.
وكان من المقرر أصلا أن تنظم الانتخابات الوطنية السادسة فى إثيوبيا فى أغسطس 2020، لكنها أرجئت بسبب جائحة فيروس كورونا، ثم شهدت البلاد فى نوفمبر صراعا عسكريا بين حكومة أديس أبابا وسلطات إقليم تغراى المتمردة.
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