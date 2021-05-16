رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد بالسعودية 1443

رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد يتمكن من خلاله جميع الطلبة والطالبات في كل مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية متابعة كافة الدروس والمقررات التعليمية، والحصول على الخدمات التعليمية الإلكترونية المختلفة للطلاب بكافة المراحل التعليمية ولمنسوبي التعليم من قائد المدرسة والمعلم وولي الأمر، كل هذا عبر منصة مدرستي التعليمية، ذلك النظام الإداري التعليمي الإلكتروني المحتوي على الأدوات التعليمية الإلكترونية المعنية باستكمال العملية التعليمية لتحقيق الهدف المنشود، نتابع معكم للتعرف على تفاصيل تسجيل الدخول في منصة مدرستي والمزيد من الخدمات التعليمية للمنصة 1443.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

منصة مدرستي للتعليم عن بعد هي المنصة التعليمية المنشودة المعنية باستكمال المسيرة التعليمية في المملكة العربية السعودية منذ بداية جائحة كورونا، وحتى يومنا هذا، وقد حرصت الجهات المسئولة عن التعليم بالمملكة على أن تكون المنصة خير منصة تقنية قدموا من خلالها نجاحًا ساحقًا بين الدول العربية المختلفة.

ومن خلال منصة مدرستي التعليمية وعبر الأدوات التعليمية الإلكترونية المختلفة يتم دعم العمليات التعليمية للإسهام لتحقيق الهدف التعليمية للمقررات والمناهج بالمراحل التعليمية المختلفة بداية من الابتدائية، مرورًا بالمتوسطة، وحتى الثانوية.

ويتم استخدام الفصول الافتراضية في المنصة لتكون هي الآلية المعتمدة لتقديم الدروس التعليمية عبر شبكة الإنترنت، باستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز للتفاعل الرقمي بين كل من الطالب والمعلم وولي الأمر والقائد.

كما عملت المملكة العربية السعودية على تقديم بعض التقنيات المختلفة والأدوات المساعدة لمنصة مدرستي للحصول على عملية تعليمية أفضل برحلة للعلم والمعرفة إلكترونية للطالب تصل إلى الهدف المرجو، وهو التفوق لطلاب المملكة العربية السعودية، وتلك الآليات هي بوابة عين التعليمية، وقنوات عين التلفزيونية، وقنوات عين هبر اليوتيوب، إلى جانب موقع وزارة التعليم السعودية.

خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي 1443

يتم التسجيل في منصة مدرستي التعليمية إلكترونيًا باتباع ما يلي: