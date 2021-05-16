البيت الأبيض: أبلغنا إسرائيل بأهمية ضمان سلامة الصحفيين ووسائل الإعلام

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأهمية ضمان سلامة وأمن الصحفيين واوسائل الإعلام المستقلة، وذلك بعد قصف الجيش الإسرائيلى لبرج مدنى فى غزة، يضم عددا من مكاتب وسائل الإعلام، بينها وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.





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