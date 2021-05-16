استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب الخليل

جدة - نرمين السيد - واستشهد المواطن بعد إصابته بعيار نارى فى الصدر خلال المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع غرب بلدة زيتا شمال المحافظة. وأشارت الصحة إلى أن 9 إصابات وصلت مستشفى طولكرم الحكومى (٨ بالرصاص الحى بينها اصابة خطيرة بالصدر) وإصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

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