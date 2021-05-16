السماح بسفر السعوديين للخارج ل37 دولة بشروط معينة تعرف عليها

السماح بسفر السعوديين للخارج ، أعلنت السلطات السعودية إتاحة سفر السعودين للخارج بدء من غذا الاثنين الموافق ال 17 من مايو 2021، الموافق 5 من شوال 1442; جدير بالذكر أنه وبسبب انتشار فيروس كورونا، وحرصا من المملكة على صحة مواطنيها كانت قد أعلنت منذ 14 شهرا عن منع سفر السعوديين للخارج. وقد جاء هذا القرار بإتاحة سفر للسعودين للخارج، بعد فترة من بدء حملة التطعيم باللقاحات بالسعودية، حيث رأت السلطات بالسعودية أنه أصبح من الآمن لبعض الفئات، والأشخاص الموافين لشروط السفر، التي أقرتها المملكة; وقد تم السماح وكخطوة مبدئية بالسفر ل43 منطقة، ومن المتوقع أن يتم السماح للسفر، لوجهات أخرى قريبا. فأليكم التفاصيل.

شروط السماح بالسفر للخارج:

لقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن السماح بسفر فئات معينة من السعوديين للخارج، هؤلاء الذين وافوا الشروط، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، من قبل هيئة الطيران، بعد تشاور كل من وزراء السياحة، والصحة، والخارجية، كما أعلنت عدة دول عن شروطها الخاصة لاستقبال القادمين من السعودية; وقد جاءت هذه الشروط في المقام الأول، للحفاظ على صحة مواطنيها، كذلك ضمان سلامة السعوديين القادمين لها; فأليكم في السطور القليلة القادمة، أهم الشروط المنصوص عليها، من قبل كل من السعودية، وكذلك البلدان الأخرى المستقبلة للمسافرين.

الشروط التي وضعتها السعودية للموافقة على سفر السعوديين للخارج:

لقد أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عن عدة شروط متعلقة بالسلامة العامة للمواطنين، مرتبطة بالسماح لفئات معينة من السعوديين، بالسفر للخارج. جدير بالذكر أن تطبيق توكلنا، هذا المعتمد من قبل السلطات السعودية، له دور في التأكد من موافاة المسافرين للشروط، وبالتالي يسمح لهم بدخول وخروج المطارات، وانقسمت تلك الفئات كالاتي:

المواطنون الذين انتهوا من تلقي جرعتي اللقاح، هؤلاء يمكنهم السفر دون أية قيود، أو شروط. المواطنين الذين تلقوا جرعة واحدة، بعد تلقيهم للجرعة ب14 يوما على الأقل. كذلك يسمح بالسفر للمتعافين من فيروس كورونا، ولكن يشترط عدم مرور أكثر من 6 شهور، على تعافيهم. المواطنين أقل من ثمانية عشر عامًا، ويتطلب من هؤلاء تقديم وثيقة تأمين معتمدة، بواسطة البنك المركزي السعودي، لتغطي المخاطر في حالة إصابتهم بكورونا، بخارج البلاد.

الشروط التي وضعتها بعض البلاد للسماح بدخول الوافدين من الخارج لأراضيها:

بالإضافة للشروط التي وضعتها السعودية للسماح بسفر السعوديين للخارج، فقد وضعت عدة دول شروط لاستقبال الوافدين لها، سواء من السعودية، أو غيرها كالاتي:

بريطانيا: تقديم فحص سلبي لكورونا، تعبئة استمارة بتوقيعك لطلب السفر، والخضوع ول10 أيام بالحجر الصحي، يتبعه إجراء فحص PCR. النمسا: تقديم فحص سلبي كورونا، وتعبئة نموذج الدخول عبر الإنترنت، بشرط ألا يكون هدف الدخول السياحة، والترفيه. أمريكا: تقديم فحص سلبي لكورونا، أو إيجابي للأجسام المضادة، وحجر صحي ل14 يوم للقادمين لنيويورك. ألمانيا: فقد سمحت للقادمين من الخارج، تقديم فحص سلبي لكورونا، بالإضافة لحجر صحي ل10 أيام، ويتم التقديم على السفر عبر الإنترنت. أما السفر لليونان: تقديم فحص سلبي كورونا، وكذلك تعبئة نموذج الدخول عبر الإنترنت، بالإضافة للحجر لمدة أسبوع. أسبانيا: تقديم عبر الإنترنت، والإقرار على عدم المعاناة خلال أل 14 يوم السابق، من أي أعراض. الإمارات: فحص سلبي لكورونا، وتصريح دخول إلكتروني، كذلك يسمح للقادمين من دول الخليج (بما يشمل السعوديين)، الدخول مباشرة بجوازات السفر الخاصة بهم. البحرين: الخضوع ل3 فحصوات كورونا، منذ الوصول للبلد، مع السماح للوافدين من السفر بمغادرة الحجر الصحي، حال سلبية مسحتهم.

السماح بسفر السعوديين للخارج ل دولة تعرف عليها:

لقد أتاحت السعودية لمواطنيها السفر ل 37 دولة، وجاءت الدول كالاتي: