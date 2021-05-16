موعد المساعدة المقطوعة استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

المساعدة المقطوعة هي نوع من أنواع الدعم الذي يتم تقديمه للأفراد والأسر قليلة الدخل في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تحسين الحالة المعيشية لهؤلاء المواطنين، ويتم طرح تلك المساعدة من خلال وزارة الموارد البشرية السعودية، وقد تصل قيمة المساعدة المقطوعة إلى 30 ألف ريال سعودي سنوياً، مما يجعلها من أفضل أشكال الدعم المقدم حالياً بالمملكة من أجل تحسين وضع الحياة المعيشي.

شروط المساعدة المقطوعة

ولكي يتم منح الأفراد حق الحصول علي المساعد المقطوعة وضعت وزارة الموارد البشرية السعودية بعض الشروط للمتقدمين، وذلك لكي يتم إيصال المساعدة المقطوعة للمستحقين فقط لا غير، ومن تلك الشروط:

أن لا يمتلك المتقدم أراضي أو سجل تجارى.

ضرورة أن يمتلك المتقدم الجنسية السعودية.

أن لا يزيد راتبة عن ثلاثة آلاف إذا كان اعذباً.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وثلاثين عاماً عند التقديم.

كيفية طلب المساعدة المقطوعة في السعودية

يمكن الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة باستخدام رقم الطلب من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية.

ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من بين الخيارات.

ثم قم بإدخال رقم الطلب الخاص بك في مكانه المحدد.

ثم قم باختيار أيقونة الاستعلام لكي تظهر معلومات صرف المساعدة المقطوعة، وكتابة رقم التحقق ورقم الهوية ومن ثم الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

ويمكن الاستعلام عن صرف رابط المساعدة المقطوعة باستخدام رقم الهوية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، فكل ما عليكم تطبيق الخطوات الآتية للقيام بالإستعلام:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـ موقع وزارة الموارد البشرية السعودية، ومن ثم يتم الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة ونتابع معكم عمليات الصرف خلال الأيام القادمة.