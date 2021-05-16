توقف واتساب عن العمل رسمياً وإلزام المستخدم بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة، قامت شركة فيسبوك بدفع 19 مليار دولار لشراء الواتساب وأنت كمستخدم عادي تستخدمه يومياُ بشكل مجاني، ومن الطبيعي أن لشركة الفيسبوك خطة لاسترجاع تلك المليارات المدفوعة وذلك عبر الوصول إلى سياسة الواتساب للخصوصية، ثم قررت إيقاف الواتساب على مستخدميه وإلزام المستخدم بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة بعد تطبيقها بشكل رسمي في منتصف مايو الجاري، واليوم نتناول كيفية يؤثر سياسة الخصوصية الجديدة وتحديثات واتساب 2021، وما يمكن أن يفعله مستخدمي واتساب لحماية الحساب بعد تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة.

سياسة الخصوصية الجديدة وتحديثات واتساب

أعلنت شركة واتساب منذ فترة ليست بالقليلة عن تغيير سوف يتم في سياسة الخصوصية بالتطبيق، وذلك عبر إستخدام معلوماتك الشخصية كمستخدم من محادثات وصور وفيديوهات، وفي حال عدم موافقتك على تلك الشروط لن تستطيع إستخدام الواتساب مجدداً، هذا الأمر أحزن كافة مستخدمي الواتساب حينها لأن الكثير لم يفهم السياسة الجديدة، وقام بعضهم بمغادرة برنامج الواتساب واستبداله بتطبيق سيجنال و تليقرام وغيرهم.

وبعد شراء الفيسبوك لبرنامج الواتساب أعلنت أن 15 مايو هو أخر يوم لك كمستخدم واتساب، وذلك في حال عدم موافقتك على سياستها الجديدة للخصوصية، وما لا يعرفه الكثير أن أغلب أرباح فيس بوك وقوقل من الإعلانات ولكن في حال قمت بزيارة الإعلان يتضاعف الربح لهم وهذا ما يبحثون عنه، وذلك عبر دراسة ميولك الشخصية الأشياء التي تحبها وتتحدث فيها، وهذا ما يفعلونه في التطبيقات لا فإن غرض مراقبتك هي إظهار إعلانات لك تحبها وتفضلها لزيادة أرباحهم ليس أكثر.

طرق حماية المُستخدم من سياسة واتساب الجديدة

لذا فإن سياسة الخصوصية الجديدة التي عليك الموافقة عليها في حال استمرارك في إستخدام واتساب، هي ببساطة أنه يحق لشركة فيسبوك الوصول إلى معلوماتك لعرض الإعلانات ونشرها للشركات الأُخرى، ولكن أعلنت شركة فيسبوك أنها لن تقوم بمراقبة المحادثات بين شخصين أو في مجموعة، ولكن هذه الأمور لا يمكن أن تتم في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على الإطلاق فحينها تضطر شركة فيسبوك إلى دفع غرامة تُقدر بالمليارات.

قامت شركة أبل بإطلاق تحديث IOS 14.5 والذي يحد من تحديثات واتساب للخصوصية، ويمنع تعقبك والحصول على معلوماتك أو بياناتك الشخصية، لذا يمكنك الموافقة على سياسة الواتساب بسهولة ثم تحديث جهازك الأيفون بهذا التحديث الجديد لحمايتك وحماية خصوصيتك ومنع الفيسبوك من الحصول على معلوماتك الخاصة.