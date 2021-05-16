أسباب إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل في النظام الجديد بالسعودية 1442هـ

أسباب إيقاف صرف إعانة البحث عن عمل ، بالمملكة العربية السعودية، وفق تنظيم إعانة البحث عن عمل بالنظام الجديد 2021م، الذي يضمن حصول الباحثين عن العمل، صرف مبلغ مالي شهري، ومساعدتهم في رحلتهم في البحث عن العمل، لحين إيجاد فرصة عمل مناسبة لهم، وتكون وظيفة دائمة، وليس للارتكان على الإعانة، وهدف إعانة الباحثين عن عمل، هو استمرارية الباحث عن العمل وتشجيعه على جدية البحث، وذلك وفقًا لضوابط الاستحقاق المحددة من قبل قانون تنظيم الإعانة بالنظام الجديد، والذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي، ولا يقتصر برنامج حافز على تقديم دعم مالي فقط، وإنما يتم تأهيل المستفيدين مستحقي الإعانة عن طريق تقديم برنامج تدريب لهم، لزيادة فرصهم للحصول عل وظائف ملائمة.

وقد أعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن النظام الجديد يعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة، للباحثين عن العمل، وتأهيلهم لسوق العمل بالمملكة، وفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي لإيقاف إعانة المستفيد، التي يقوم هدف بإيداعها بشكل شهري، نذكرها بالترتيب التالي:

أن تنتهي مدة صرف الإعانة له. إذا توفي المستفيد من الإعانة. إذا رفض المستفيد عرض مناسب للعمل، وفق ما تنص عليه لائحة العروض المناسبة للعمل. إذا تم زوال أي شرط من شروط استحقاق الإعانة. إذا تقدم المستفيد بطلب وقف الإعانة للجهات المختصة. للصندوق إحالة من يقدم أوراق ومستندات غير صحيحة، لطلب إعانة، أن يتخذ ضده الإجراءات النظامية القانونية في حقه. للصندوق الحق في استرداد كافة المبالغ المالية التي تم صرفها، في حا اكتشاف أن المستفيد من غير المستحقين للإعانة.

أن يكون المستفيد من الإعانة سعودي الجنسية. أن يكون المستفيد من الإعانة مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية، وفق اللائجة المنظمة لضوابط الإقامة المنصوص عليها. أن يكون المستفيد من الجادين في البحث عن العمل، وفق اللائجة المنظمة لضوابط الجدية في البحث عن العمل المنصوص عليها. أن لا يزيد عمر المستفيد عن 40 عام، ولا يقل عن 20 عام. أن لا يكون المستفيد من برنامج إعانة باحث عن العمل، من موظفي القطاع العام أو الخاص بالمملكة. أن يكون المستفيد من الدعم، لا يصرف راتب تقاعدي من أي جهة أخرى. ألا يكون المستفيد، يقوم بصرف أي إعامة بطالة عن العمل من أي جهة بالمملكة. ألا يكون المستفيد من مستحقي صرف معاش الضمان الاجتماعي. ألا يكون المستفيد من الإعانة، طالب أو يدرس في أي جهة تدريب بالسعودية. ألا يكون للمستفيد من الإعانة، يمتلك نشاط تجاري خاص به.

شروط برنامج حافز لاستحقاق صرف إعانة البحث عن العمل الماليةتعليمات وضوابط هدف اعانة الباحثين عن عمل

ووفق التنظيم الجديد صندوق إعانة البحث عن عمل، يتم صرف الإعانة لمدة 15 شهر، وفق التعليمات التالي ذكرها:

1000 ريال سعودي، تصرف لمدة 4 شهور، تحسب من تاريخ بدء صرف الإعانة.

1500 ريال سعودي، تصرف لمدة 4 شهور، تحسب تاريخ انتهاء صرف إعانة ال 1000 ريال سعودي السابق ذكرها في الفقرة السابقة.

1000 ريال سعودي، تصرف لمدة 4 شهور، تحسب من تاريخ انتهاء صرف إعانة ال 1500 ريال سعودي السابق ذكرها في الفقرة السابقة.

750 ريال سعودي، تصرف لمدة 3 شهور، تحسب من تاريخ انتهاء صرف إعانة ال 1000 ريال سعودي السابق ذكرها في الفقرة السابقة.

طريقة التقديم على حافز البحث عن عمل

وللتقدم في تنظيم اعانة البحث عن عمل تسجيل البيانات عن طريق اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب: