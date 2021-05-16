“أرقامي” معرفة الأرقام المسجلة باسمك برقم الهوية عبر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

معرفة الأرقام المسجلة باسمك اصبح سهلاً الآن حيث تزداد عمليات البحث في الآونة الأخيرة بين كثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية لمعرفة طريقة معرفة الأرقام المسجلة باسمي حيث تعرَّضَ عدد كبير من المواطنين السعوديين لخطورة السرقة أو الاحتيال، والتي تمثلت في استخدام أكثر من خط يخص شبكة اتصالات جميعهم يكونون مملوكين لنفس الشخص دون علمه إلا بخط واحد، وهو ما كان سببًا في حدوث العديد من المشاكل لعدد كبير من المواطنين؛ مما ساعد في اتخاذ هيئة الاتصالات السعودية قرار ينص على ضرورة العمل على حماية خصوصية جميع المواطنين.

طريقة الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمي

يمكن لأي مواطن أن يقوم بالاستعلام عن جميع الأرقام التي تكون مسجلة باسمه، وذلك من خلال الموقع الرسمي الذي يخص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على خدمة أرقامي عبر موقع هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يجب عليك بعد ذلك أن تقوم بكتابة رقم الهوية الشخصية الخاصة بك، بالإضافة إلى تاريخ ميلادك، وكذلك رقم هاتفك الجوال.

لا تنسَ تفعيل خيار «ليس لدي رقم آخر متنقل»، وكذلك إعادة كتابة رمز التحقق الذي سيكون معروضًا أمامك.

في النهاية، يجب عليك الدخول إلى زر «استعلام».

بعد إنهاء كل الخطوات السابقة، سوف تكون مُطالَبًا بالانتظار لبضع دقائق حتى يقوم المقاوم بعرض رسالة عليك تحتوي على كل الأرقام التي تكون مسجلة باسمك، وذلك في مختلف شركات الاتصال السعودية.

معرفة الأرقام المسجلة باسمي STC

أولاً أن تقوم بإنشاء رسالة محتواها عبارة عن رقم (9988)، ثم إرسال هذه الرسالة إلى رقم (902) ثم الانتظار بضع دقائق، وبعدها سوف تحصل على رسالة محتواها عبارة عن كل الأرقام التي تكون مسجلة باسمك في قاعدة البيانات التي تمتلكها شركة STC.

معرفة الأرقام المسجلة باسمي على زين

من الواجب عليك أولاً أن تقوم بإنشاء رسالة تكون بدون محتوى، ثم إرسال هذه الرسالة إلى رقم (700123)، ثم الانتظار وبعدها سوف تحصل على رسالة بها الأرقام التي تكون مسجلة باسمك في قاعدة البيانات الخاصة بشركة زين السعودية.