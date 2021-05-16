"فضيحة حكم" خلال مباراة الأهلي وصن داونز.. ماذا فعل؟

أثار الحكم السنغالي ماغويت نداى، الذي أدار مواجهة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي بذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، جدلا واسعا بسبب خطأ تحكيمي وصفه الكثيرون بـ "الفادح".

وتغلب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي 2-0 في مواجهة الذهاب من دور ربع نهائي بطولة دوري إبطال أفريقيا، التي جمعت كلا الفريقين على أرضية ملعب ستاد الأهلي (السلام سابقا) معقل الأحمر حامل اللقب.

وتتكرر المواجهة بين صن داونز والأهلي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء السبت المقبل بجنوب إفريقيا.

لقطة جدلية

وشهد الشوط الأول من المباراة خطأ من قبل الحكم السنغالي ماغويت نداى، بعدما احتسب خطأ ضد مهاجم الأهلي محمد شريف في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، رغم أنه كان ضحية تدخل عنيف ومقصود من حارس مرمى صن داونز دينيس أونيانغو.

وجاء المشهد الجدلي عندما أرسل مدافع الأهلي رامي ربيعة كرة طولية داخل منطقة جزاء فريق صن داونز، ليخرج حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي متصديًا لها ولكنه ركل مهاجم الأهلي في ظهره، وهي اللقطة التي أثارت جدلا واسعا بشأن الحكم السنغالي في غياب تقنية الـ"الفار".

ويقول الحكم الدولي المصري الأسبق سمير عثمان في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" بشأن لقطة تدخل أونيانغو على شريف قائلا: "بالطبع هي ركلة جزاء تغافل عنها الحكم السنغالي، وكانت تستحق الطرد مباشرة بسبب استخدام القوة الزائدة".

وأضاف "تلك اللقطة ليست تهورًا بل استخدام قوة زائدة من قبل حارس صن داونز، والقانون في المادة (12) يقول استخدام القوة الزائدة يتطلب كارت أحمر مباشرة، كان يجب على مساعد الحكم أن ينادي نداى، ويخبره أنها ركلة جزاء".

وشدد على أن "الخطأ في المقام الأول يرجع إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب غياب تقنية الفار عن مباريات ربع النهائي".

ويتم سمير عثمان تصريحاته موضحا تقيمه للحكم السنغالي "بشكل عام تقيمي لحكم مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي (متوسط)".