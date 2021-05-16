نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفائز في مسابقة الحلم 2021 ب 500 ألف دولار في المقال التالي
الفائز في مسابقة الحلم ب 500 ألف دولار الجائزة الكبرى التي تقدمها مسابقة الحلم 2021 هو ما تم الإعلان عنه مساء اليوم السبت 15 مايو 2021 عبر برنامج مصطفى الأغا المذاع على شاشة mbc، جدير بالذكر أن سحب جائزة عيد الفطر المبارك 1442 يجرى اليوم على الهواء مباشرة في كلنا نفوز الليلة عبر شاشة MBC1، ويتم الإشتراك في المسابقة من خلال التطبيق ومن خلال إرسال الرسائل القصيرة للرقم المرادف لبلدك.
الفائز في مسابقة الحلم 2021 جائزة 500,000 $
أعلن منذ لحظات اسم الفائز في مسابقة الحلم ٢٠٢١ بجائزة النصف مليون وجاءت المكالمة الهاتفية لحظة إعلان اسم الفائز بجائزة نصف مليون دولار كالتالي:
- مصطفى الأغا: بالطريق؟ بالشارع؟
- الفائز: لا والله في الشارع.
- مصطفى الأغا: في مجال توقف؟
- الفائز: ممكن أركن السيارة.
- الأغا: أركن السيارة يا أخي.
- الفائز: حاضر.
- الأغا: سكر الأبواب، الفائز: طيب.
- سكرت الباب، مع حضرتك.
- الأغا: حضرتك مصري، واضح.
- الفائز: مصري، أيوة.
- الأغا: نتعرف عليك؟
- الفائز: أنا محمد طارق، مقيم في مكة، مصري.
- الأغا: محمد طارق
- الفائز: عندي ٣٢ سنة.
- الأغا: لحظة بس، بدي اسألك، ما شاء الله، ٣٢ سنة لسة صغييير.
- محمد طارق: الحمدلله.
- الأغا: شو بتشتغل بالسعودية، بأي مكان؟
- محمد طارق: في مكة المكرمة، بشتغل محاسب.
- الأغا: في أقدس بقاع الأرض والله تحياتي إلك، شو بتشتغل.
- محمد طارق: محاسب.
- الأغا: شو اسمك كامل؟
- الفائز: محمد طارق عبدالوهاب.
- الأغا: كم مرة شاركت؟
- الفائز: أول موسم عن طريق التطبيق والرسائل.
- الأغا: عمرك قلت أنا ما عم اربح، خلاص ما راح أشارك؟
- محمد طارق عبدالوهاب: والله كانت محاولة وقلت يمكن تظبط. الواحد كان متفائل شوية.
- الأغا: متزوج ما محمد؟
- محمد: اه متزوج وعندي بنت.
- الأغا: الله يخليلك اياهم. عايشين معاك في السعودية؟ ولا في مصر؟
- محمد: والله كانوا معايا، بس نزلوا بسبب الكورونا.
- الأغا: انت شاركت عشان تربح، شو بدك تعمل بالفلوس؟
- محمد: عاوز اعمل حاجات خير.
- الأغا: ركز معي بالتلفون. في أحد قالك ليش بتشارك؟
- محمد: والله أوقات اه، بشوف الناس متشائمة على الفيس بوك.
- الأغا: طيب دول كسبوا منين؟ من المريخ؟
- محمد: والله أنا كنت عندي أمل وكنت بشارك عشان بحبك.
- الأغا: أعطوني الورقة، محمد طارق عبدالوهاب، بتغني يا عبدالوهاب؟
- محمد: لا بسمع بس.
- الأغا: بتسمع، طيب،، اسمع. هل مرتك شاركت؟
- محمد: لا متعرفش
- الأغا: كم سنة كنت مخطط تتغرب؟ حتى ترجع بلادك؟
- محمد: والله محسبتهاش.
- الأغا: كم يبلغ قيمة ٥٠٠ الف دولار مصري؟ بالجنية؟
- محمد: ٧ مليون مصري.، ٨ مليون.
- الأغا: ٧ ولا ٨ مليون؟
- محمد: 7.5.
- الأغا: يا محمد يا طارق يا عبدالوهاب، المحاسب المصري المقيم في مكة المكرمة، الف مبروك عليك نصف مليون دولار.
- محمد: الله يبارك فيك، معقول؟ أنا مش مصدق.
- الأغا: لا يا محمد صدق. مبروووك.
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