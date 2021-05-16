الفائز في مسابقة الحلم 2021 ب 500 ألف دولار

الفائز في مسابقة الحلم ب 500 ألف دولار الجائزة الكبرى التي تقدمها مسابقة الحلم 2021 هو ما تم الإعلان عنه مساء اليوم السبت 15 مايو 2021 عبر برنامج مصطفى الأغا المذاع على شاشة mbc، جدير بالذكر أن سحب جائزة عيد الفطر المبارك 1442 يجرى اليوم على الهواء مباشرة في كلنا نفوز الليلة عبر شاشة MBC1، ويتم الإشتراك في المسابقة من خلال التطبيق ومن خلال إرسال الرسائل القصيرة للرقم المرادف لبلدك.

الفائز في مسابقة الحلم 2021 جائزة 500,000 $

أعلن منذ لحظات اسم الفائز في مسابقة الحلم ٢٠٢١ بجائزة النصف مليون وجاءت المكالمة الهاتفية لحظة إعلان اسم الفائز بجائزة نصف مليون دولار كالتالي: