تمكنت الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية من العثور على نمر مفقود منذ 6 أيام، إذ كان يتجول في أحد أحياء المدينة.
وقالت شرطة مدينة هيوستن إن النمر، المسمى "الهند"، لم يصب بأذى وبصحة جيدة. وكان النمر مفقودًا منذ يوم الأحد الماضي عندما شوهد فيكتور كويفاس وهو يقود النمر غربي هيوستن.
وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال قائد الشرطة رون بورزا، إن صديقًا لزوجة كويفاس، اتصل بالشرطة لإبلاغه بمكان وجود النمر. واستلمت الزوجة النمر من الشرطة وأخبرتهم بأنه يعود لزوجها.
ويمتلك الرجل النمر منذ حوالي 9 أشهر، ويبلغ عمر النمر 9 أشهر أيضا. ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر الرجل وزوجته وهما يطعمان النمر بعد تسليمه إلى إدارة الصحة والسلامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أيام من التجول بالشوارع.. العثور على "نمر تكساس الضائع" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.