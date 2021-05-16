صدمة جديدة بعد الصاروخ الصيني.. فقدان السيطرة على صاروخ جديد يحمل قمرين صناعيين من دولة أخرى

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محمد سياف - ابو ظبي - منذ أيام قليلة تنفس العالم الصعداء بعد سقوط الصاروخ الصيني الذي تم فقدان السيطرة عليه، والذي كان يطوف حول العالم كل 90 دقيقة، وحينها اختلفت التوقعات في المكان الذي سيسقط فيه صاروخ الصين.

صدمة جديدة بعد الصاروخ الصيني.. فقدان السيطرة على صاروخ جديد

واليوم ومنذ ساعات قليلة قامت شركة أمريكية تدعى روكيت لاب والمتخصصة في العلوم الفضائية، بفقدان السيطرة على صاروخ أمريكي جديدةن وذلك بعد فشل عملية الإطلاق حيث انقطع المحرك في المرحلة الثانية من الإشتعال وفشل الصاروخ في وصوله للمدار المحدد له.

ويعد هذا هو الصاروخ الثاني بعد الصاروخ الصيني والذي تم فقدان السيطرة عليه، وكان الصاروخ الأمريكي يحمل قمرين صناعيين، وقامت الشركة المتخصصة والمعنية بإطلاق الصاروخ بطمأنةالجميع مشيرةً إلى أن الأمر غير مقلق وسوف يتم التوصل للصاروخ والسيطرة عليه مرة أخرى.

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كما تقوم الشركة المطلقة للصاروخ بالتعاون مع الطيران الفيدرالية من أجل التوصل إلى أسباب شذوذ الصاروخ وسبب انحرافه، وتفادي مثل هذه المشاكل عند إطلاق صواريخ أخرى، ويكر أن هذه الشركة لها تجارب سابق وأطلقت نحو 20 صاروخ فشل منها ثلاثة فقط ونجحت في الباقي.