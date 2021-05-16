الجيش الإسرائيلى: إطلاق 120 صاروخا من غزة خلال 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال أفيخاى أدرعى، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه "منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا أطلق نحو 120 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل".
وأضاف أدرعى أن "11 صاروخا سقط داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات العديدة منها وفق سياسة الاعتراض".
وكانت صافرات الإنذار دوت خلال ساعات الليل فى العديد من المدن فى وسط وجنوبى إسرائيل بينها تل أبيب وأسدود وبئر السبع.
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