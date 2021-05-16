قصة قائد قطار منع كارثة بمصر.. فكافأه وزير النقل بمفاجأة

فاجأ وزير النقل المصري كامل الوزير قائد قطار بهيئة السكك الحديدية بحضور حفل زفاف ابنته في مدينة أسوان أقصى جنوب مصر كمكافأة نظير منعه حادث قطار الشهر الماضي، كاد يوقع الكثير من الضحايا.

وكشف قائد القطار خالد الليثي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" تفاصيل الحادث وحضور وزير النقل المصري إلى قريته للمشاركة بحفل زفاف ابنته.

وقال الليثي، إنه يعمل كقائد قطار أسوان السياحي، وتمكن الشهر الماضي من إيقاف القطار قبل أن يصطدم بجرار زراعي محمل بأطنان من القصب، ويتفادى وقوع كارثة محققة ليقرر وزير النقل إقامة حفل تكريم له بمقر الوزارة وإهدائه مكافأة مالية.

وأضاف أنه حين تقدم لاستلام المكافأة، سأله الوزير المصري عن أحوال أسرته فأبلغه باستعداده لحفل زفاف ابنته الصغرى فوعده بالحضور إلى منزله والمشاركة بالحفل.

ولم يتوقع قائد القطار أن تمر الأيام ويفي وزير النقل بوعده، مضيفًا: "الوزير لديه الكثير من الانشغالات، فاعتقدت أنه ربما تحدث هكذا جبرًا لخاطري، لكنني قبل أيام تلقيت اتصالًا رسمياً من الوزارة للتأكيد على حضور الوزير إلى أسوان والذهاب إلى منزلي".

واستقبل أهالي القرية وزير النقل بالتحية والتصفيق الحاد، وشارك لمدة نصف ساعة في حفل الزفاف ثم انصرف.

وعبر قائد القطار عن سعادته البالغة بمشاركة الوزير في حفل الزفاف، قائلًا: "كانت الفرحة كبيرة للغاية وشعور هائل بالسعادة، هذا شرف لأهل أسوان والعاملين بالسكة الحديد كافة".

وأشار إلى أن كامل الوزير جلس مع أهل العروسين، وأوصى العريس على ابنته بالقول: "قاله خد بالك منها، دي بنتي قبل ما تكون بنت خالد".

وشدد على أنه حرص على إقامة حفل الزفاف في منزله، مع دعوة عدد محدود تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية حتى الأسبوع المقبل، تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.