أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، السبت، أن الإمارات حققت نموا بنسبة 44 بالمئة في الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها في 2020 مقارنة مع عام 2019.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه في تويتر: "رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42 بالمئة في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44 بالمئة في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم". وأضاف "إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تحقق نموا بنسبة 44 بالمئة بالاستثمارات الأجنبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.