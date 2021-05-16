التعاون الإسلامى: مجلس الأمن مسؤول عن التحرك لوقف عدوان إسرائيل على غزة

جدة - نرمين السيد - وطالبت ‏مسودة قرار المنظمة، بوضع حد لجميع انتهاكات إسرائيل، وحمّلت مجلس الأمن مسؤولية التحرك فورا لوقف عدوان تل أبيب. كما حذرت ال‏مسودة، من استمرار الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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