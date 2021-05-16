زلزال بقوة 5.7 درجة يقع قبالة الساحل الشرقى لليابان

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن الزلزال ضرب على عمق 16.9 كم على بعد 104 كيلومترات من كوشيرو.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على وقع فى تمام الساعة (03:23 بتوقيت غرينتش)، عند دائرة عرض (42.037 شمالا) وخط طول (144.474 شرقا).
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال، ولم يتم الإعلان عن أى حالة تأهب لتسونامي.
وضرب صباح يوم الجمعة الماضى، زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر بالقرب من محافظة فوكوشيما اليابانية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.
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