وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى نحو 24.7 مليون اليوم الأحد بعد تسجيل 311170 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينما ارتفعت الوفيات 4077.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 24.68 مليون في حين يبلغ عدد الوفيات 270284.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل 311170 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.