الهند تسجل 311170 إصابة جديدة بكورونا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى نحو 24.7 مليون اليوم الأحد بعد تسجيل 311170 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينما ارتفعت الوفيات 4077.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 24.68 مليون في حين يبلغ عدد الوفيات 270284.