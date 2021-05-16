كيكة البسكويت بالنسكافية بدون فرن على البارد

طريقة تحضير كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن، يعتبر كيكة النسكافيه الباردة من أنواع الكيك التي تتسم بسرعة تحضيرها بالاعتماد على مكونات بسيطة دون أن يتم استخدام البيض أو استخدام الفرن، فيتم اعداد كيك النسكافيه أيضاً بدون استخدام الفرن، فيتم تحضير هذه الكيكة في مدة قد تصل إلى عشرة دقائق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة النسكافيه البادرة. مقادير تحضير كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن: مقادير تحضير كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن: يتم تحضير كيكة النسكافيه بطريقة سهلة وإليكم في السطور الآتية مكونات كيكة النسكافيه الباردة: اثنان باكيت ونصف من بسكويت الشاي.

كأس من الحليب.

ملعقة كبيرة من النسكافيه. طريقة تحضير كيكة النسكافيه البادرة: يتم وضع النسكافيه مع الحليب السائل ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم غمس قطع البسكويت ويتم رصها في صينية التقديم وهذه هي الطبقة الأولى ويتم تحضير الطبقة الثانية وهي طبقة كريمة كيك النسكافيه البارد. مكونات كريمة كيكة النسكافيه: نصف كأس من الزبدة.

كأس من الدقيق.

لتر من الحليب السائل.

ملعقة من الفانيليا.

كأس من السكر. خطوات تحضير كريمة كيكة النسكافيه الباردة: يتم إحضار إناء ويتم تقليب فيه كلاً من الدقيق الأبيض والزبدة بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الحليب السائل والفانيليا والسكر ويتم الاستمرار في التقليب لحين أن تختلط مكونات الطبقة الثانية مع بعضها البعض. يتم تركه لحين أن يغلي لمدة دقيقتين وبعد ذلك يتم رفعه من على النار. بعد ذلك يتم وضع ذلك الخليط على طبقة البسكويت الأولى وبعد ذلك يتم فرده جيداً ثم بعد ذلك يتم وضع طبقة أخرى من البسكويت بعد أن تغمس في الحليب المذاب بملعقة من النسكافيه. القيام بتوزيع طبقة من أخرى من الكريمة وبعد ذلك طبقة من البسكويت لحين أن يتم الانتهاء من كمية البسكويت. مع العلم تكون أخر طبقة هي الكريمة. نهايةً يتم تحضير طبقة الشوكولاتة. مقادير طبقة الشوكولاتة للكيكة الباردة: نصف لتر من الحليب.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ملعقة من الزبدة.

فانيليا. طريقة التحضير: يتم إضافة كلاً من الحليب والمكونات الجافة في إناء ويعد لك يتم تقليبهم على البارد ثم يتم رفعهم من على النار. يتم وضع ملعقة من الزبدة وتركه على النار لحين أن يغلي، بعد الانتهاء. يتم إضافة طبقة من الشوكولاتة على الكيكة ويتم توزيعها على الصينية وهكذا يكون قد تم تحضيرها وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير كيكة النسكافيه البادرة:مكونات كريمة كيكة النسكافيه:خطوات تحضير كريمة كيكة النسكافيه الباردة:مقادير طبقة الشوكولاتة للكيكة الباردة:طريقة التحضير: الوسوم

طريقة تحضير كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن، يعتبر كيكة النسكافيه الباردة من أنواع الكيك التي تتسم بسرعة تحضيرها بالاعتماد على مكونات بسيطة دون أن يتم استخدام البيض أو استخدام الفرن، فيتم اعداد كيك النسكافيه أيضاً بدون استخدام الفرن، فيتم تحضير هذه الكيكة في مدة قد تصل إلى عشرة دقائق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة النسكافيه البادرة. مقادير تحضير كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن: مقادير تحضير كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن: يتم تحضير كيكة النسكافيه بطريقة سهلة وإليكم في السطور الآتية مكونات كيكة النسكافيه الباردة: اثنان باكيت ونصف من بسكويت الشاي.

كأس من الحليب.

ملعقة كبيرة من النسكافيه. طريقة تحضير كيكة النسكافيه البادرة: يتم وضع النسكافيه مع الحليب السائل ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم غمس قطع البسكويت ويتم رصها في صينية التقديم وهذه هي الطبقة الأولى ويتم تحضير الطبقة الثانية وهي طبقة كريمة كيك النسكافيه البارد. مكونات كريمة كيكة النسكافيه: نصف كأس من الزبدة.

كأس من الدقيق.

لتر من الحليب السائل.

ملعقة من الفانيليا.

كأس من السكر. خطوات تحضير كريمة كيكة النسكافيه الباردة: يتم إحضار إناء ويتم تقليب فيه كلاً من الدقيق الأبيض والزبدة بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الحليب السائل والفانيليا والسكر ويتم الاستمرار في التقليب لحين أن تختلط مكونات الطبقة الثانية مع بعضها البعض. يتم تركه لحين أن يغلي لمدة دقيقتين وبعد ذلك يتم رفعه من على النار. بعد ذلك يتم وضع ذلك الخليط على طبقة البسكويت الأولى وبعد ذلك يتم فرده جيداً ثم بعد ذلك يتم وضع طبقة أخرى من البسكويت بعد أن تغمس في الحليب المذاب بملعقة من النسكافيه. القيام بتوزيع طبقة من أخرى من الكريمة وبعد ذلك طبقة من البسكويت لحين أن يتم الانتهاء من كمية البسكويت. مع العلم تكون أخر طبقة هي الكريمة. نهايةً يتم تحضير طبقة الشوكولاتة. مقادير طبقة الشوكولاتة للكيكة الباردة: نصف لتر من الحليب.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

ملعقة من الزبدة.

فانيليا. طريقة التحضير: يتم إضافة كلاً من الحليب والمكونات الجافة في إناء ويعد لك يتم تقليبهم على البارد ثم يتم رفعهم من على النار. يتم وضع ملعقة من الزبدة وتركه على النار لحين أن يغلي، بعد الانتهاء. يتم إضافة طبقة من الشوكولاتة على الكيكة ويتم توزيعها على الصينية وهكذا يكون قد تم تحضيرها وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير كيكة النسكافيه البادرة:مكونات كريمة كيكة النسكافيه:خطوات تحضير كريمة كيكة النسكافيه الباردة:مقادير طبقة الشوكولاتة للكيكة الباردة:طريقة التحضير:

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